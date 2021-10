Lideranças políticas recebem em Belém Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi recebido neste sábado, 30, em Belém, pelo ex-governador Simão Jatene, ex-senador Fernando Flexa Ribeiro e pelo senador cearense Tasso Jereissati. Leite é candidato às prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2022.



O evento aconteceu de 9h às 12h30 no Mercurio Hotel, na Avenida Nazaré, área nobre da capital paraense.



Leite deve disputar a vaga juntamente com o colega governador de São Paulo João Dória.

No local havia, nesya manhã, cerca de 500 pessoas, entre militantes do partido, deputados, vereadores, prefeitos etc.

Um dos líderes mais bem aplaudidos ao chegar no local foi o ex-governador Simão Jatene, um dos possíveis nomes do partido para a disputa do governo do Estado em 2022. Jatene já governou o Pará por três vezes.



Ele disse que o evento de hoje serve para reencontrar os amigos e para dar início a uma caminhada de reajustes no partido, que deve voltar às suas origens políticas ideológicas, éticas e morais.



Falou o ex-governador que este é o momento de o partido se reencontrar com seus princípios e reestruturar sua direção, para evitar projetos destruidores e corruptos. Finalizou que hoje se encontrou em Belém o PSDB que constrói hospitais regionais, fez o Hangar, a Alça Viária e a Estação das Docas.

Ouvido por A PROVÍNCIA DO PARÁ, Eduardo Leite disse ter sentido firmeza do povo paraense na luta para que ele saia vitorioso nas prévias do partido para disputar a Presidência da República.



Leite frisou que o calor do povo do Pará o encoraja à luta por mudanças e desenvolvimento.



Já o ex-senador Flexa Ribeiro declarou que Eduardo Leite vem com o objetivo de pacificar, de dar um direcionamento novo ao Brasil, que deve se agregar.

Finalizou reafirmando seu apoio a Leite nas prévias do partido que inicia o projeto de retomar o progresso do país e de sua população.

Imagens: Júnior Campos/A PROVÍNCIA DO PARÁ