Líderes de facção criminosa atuante no Pará são presos em Santa Catarina

Um dos capturados é alvo da Operação Medusa, que visa identificar responsáveis por atentados contra agentes de segurança pública do estado

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação “Final Advisors”, que cumpriu dois mandados de prisão contra dois homens acusados de liderar uma facção criminosa atuante no Pará. As prisões foram realizadas no município de Palhoça, no Estado de Santa Catarina, com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial da PCPA (NIP) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). O nome dos presos não foi divulgado.

“Os dois homens são investigados por participações em várias ações da organização criminosa atuante no Pará, tendo os mesmos desempenhado cargos de liderança dentro da facção. Um dos capturados era alvo da operação Medusa, deflagrada em julho deste ano, sendo efetuada a localização e prisão do mesmo já nesta fase da operação”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Os mandados de prisão foram decretados pela vara de combate às organizações criminosas, após representação da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) e parecer favorável do Ministério Público do Pará (MPPA). Os presos foram conduzidos à unidade policial local para os procedimentos cabíveis e posteriormente serão recambiados ao Pará, onde permanecerão à disposição da justiça.

Operação Medusa

A operação deflagrada em julho deste ano, visando a identificação e prisão de várias lideranças do crime organizado, apontadas como responsáveis por atentar contra a vida de agentes de segurança pública, além de roubos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 150 agentes participaram das diligências, que ocorreram de forma simultânea nos estados do Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Durante a primeira fase da operação e desdobramentos, 15 pessoas foram capturadas, sendo cinco lideranças de facções criminosas. Três prisões ocorreram na Região Metropolitana de Belém, quatro em Santa Catarina e outros oito mandados foram cumpridos contra acusados que já estavam à disposição da Justiça, no sistema penitenciário do Pará.

Na ação, também foram apreendidas drogas e materiais usados para produção e comercialização de entorpecentes, celulares, armas de fogo e munições. Todo o material foi periciado e faz parte dos inquéritos policiais.