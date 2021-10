Líderes de quatro países se reúnem no G20 para discutir Irã

Os líderes de Estados Unidos (EUA), Alemanha, França e Reino Unido se reuniram durante a cúpula do G20 em Roma, neste sábado (30), para discutir uma maneira de avançar as discussões com o Irã em relação ao programa nuclear do país.

As conversas do Irã com seis potências mundiais, com o objetivo de ressuscitar o acordo nuclear de 2015, estão programadas para serem retomadas no fim de novembro, afirmou o principal negociador nuclear iraniano na quarta-feira (27).

A chanceler alemã Angela Merkel, o presidente norte-americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente francês Emmanuel Macron, todos presentes à Cúpula do G20, estão se reunindo separadamente para debater a questão.

Indagado, ao entrar na reunião, quando queria que as conversas com o Irã fossem retomadas, Biden respondeu simplesmente: “elas estão agendadas para serem retomadas”.

Uma autoridade de alto escalão dos EUA disse a repórteres que a reunião foi iniciativa de Merkel e daria aos líderes a oportunidade de tratar do tópico antes do período crítico que se aproxima.

“Será uma oportunidade séria para conferir os sinais, antes de entrarmos em um momento muito vital” em relação à questão, disse a autoridade.

Em abril, Teerã e seis potências começaram a discutir maneiras de salvar o pacto de 2015, abandonado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump, cerca de três anos atrás.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Kirty