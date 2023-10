Líderes defendem suas posições no torneio de basquete máster ‘Vale a Pena Ver de Novo’

O torneio de basquete máster ‘Vale a Pena Ver de Novo’, organizado pela Associação Paraense de Basquete Máster, aponta para domingo, 22, a disputa da nona rodada com a realização de cinco jogos no ginásio Moura Carvalho, na Avenida Nazaré.



A programação começa às 9h. Os jogos, pela ordem, são: Leopoldo Silva x Pedro José; Osvaldo Reis x Henrique Ribeiro. Ambos pela categoria 57/75 anos.



Jane Souza x Maria Moura; Marcela Parente x Renata Arruda; Cristiane Medeiros x Suzane Chocolate, todos pela categoria 30/54 anos.



No masculino a equipe Henrique Ribeiro é líder com 15 pontos. É seguido por Pedro José, 12 pts; Osvaldo Reis, 12 pts; Leopoldo Silva soma 9 pontos.



No feminino, a liderança é da equipe Jane Souza, 15 pontos. Maria Moura, 13 pts; Marcela Parente, 13 pts; Renata Arruda, 12 pts; Cristiane Medeiros, 10 pts e Suzane Chocolate 9 pontos.

Paulo Seráfico, da equipe Henrique Medeiros, lidera os cestinhas de três pontos com 39 arremessos. Ronaldo Mira [Pedro José) aparece com 35.



Jesus [Osvaldo Reis] é o principal cestinha do torneio com 172 pontos. Ronaldo Mira é segundo colocado com 136.Paulo Seráfico soma 128. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

