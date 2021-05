Liga das Nações: Brasil sofre contra a Argentina, mas vence na estreia

Depois dos três primeiros jogos da Seleção Brasileira feminina, foi a vez do time nacional masculino entrar em quadra na cidade de Rimini, na Itália, para a estreia na Liga das Nações. Ainda sem poder contar com o técnico Renan Dal Zotto, que passou por um período de internação em decorrência da Sovid-19, a equipe venceu a Argentina nesta sexta-feira (28/5) por 3 sets a 0, parciais de 31/29, 26/24 e 25/16.

O time nacional, ainda comandado interinamente pelo assistente Carlos Schwanke, teve dificuldade diante dos argentinos, que tiveram uma considerável evolução no vôlei nos últimos anos. No entanto, mesmo no primeiro e segundo sets, os mais complicados, o Brasil se impôs e triunfou em seu primeiro desafio no torneio.

A Seleção Brasileira foi surpreendida pela bom volume de jogo e um bloqueio muito forte da Argentina, teve mais dificuldade no ataque do que o esperado, mas se ajustou em meio à adversidade e reagiu, contando, principalmente, com o talento de seus principais jogadores nos momentos mais tensos e também quando a vitória já estava encaminhada.

Embalada por três vitórias nos amistosos contra a Venezuela, a Seleção contou com ótima atuação do ponteiro Lucarelli, que deixou a quadra com 14 pontos, e foi o melhor no duelo individualmente, não sofrendo para virar as bolas. O levantador Bruninho, na organização da equipe e nas escolhas certas na hora de distribuir as jogadas, e o líbero Thales também chamaram a responsabilidade e foram bem na partida.

Em recuperação da Covid-19 em sua casa, o técnico Renan Dal Zotto não esteve à beira da quadra, mas falou com os atletas antes da partida por meio de uma chamada de vídeo. O treinador chegou a ser entubado, mas já recebeu alta e está na fase final de sua reabilitação.

Com o triunfo, o Brasil soma três pontos e lidera a competição junto de Alemanha, Estados Unidos, Japão, Polônia, França, Sérvia e Rússia, que também venceram por 3 x 0 ou 3 x 1.

Na sequência da Liga das Nações, a Seleção enfrenta os Estados Unidos neste sábado (29/5), às 16h (de Brasília). Domingo (30/5), encerra esse primeiro bloco de jogos diante do Canadá, às 13h. Os três dias posteriores voltam a ser de competição feminina para depois, então, retomar o masculino de acordo com a tabela que a cada três dias conta um naipe em atividade na Itália.

