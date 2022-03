Ligas e clubes farão protesto em frente à FPF para cobrar data e lisura na eleição

A eleição da Federação Paraense de Futebol (FPF) segue sem data para ocorrer e os representantes das ligas, filiadas à FPF, farão um protesto na tarde de hoje (17), a partir das 13h, em frente à Sede da Federação, para cobrar lisura no andamento do pleito.

A equipe de O Liberal conversou com Ricardo Oliveira, presidente da Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará (ALIDESP), que o protesto vai reunir mais de 100 pessoas e contará com as participações de dirigentes, representantes de várias ligas do Estado.

“Não será qualquer protesto que iremos fazer. Teremos muitos filiados, iremos começar às 13h, estamos em caravanas espalhadas pelo Estado vamos cobrar da FPF que se cumpra a determinação do Ministério Público e que se tenha a eleição de forma correta”, disse Ricardo Oliveira.

A ALIDESP não faz parte do pleito da FPF, porém as ligas que compõem o pleito da FPF são filiadas à ALIDESP. A ação contará com carro de som, charanga, faixas pedindo respeito aos filiados e cobrando que a comissão eleitoral publique o edital para que se tenha a eleição.

“Não posso citar mais reivindicações, mas teremos algumas ‘surpresas’ para cobrar da FPF. Se for preciso vamos dormir na Sede da federação”, falou Ricardo Ribeiro, que afirmou que vários clubes que disputam a Segundinha do Campeonato Paraense também terão representantes no protesto.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol, buscando informações sobre as reivindicações dos representantes das Ligas, mas ainda não obteve resposta.

Fonte: O Liberal