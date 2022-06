Liivy lança sua primeira música “Arrebita”, com referências a estilos como afrobeat e e eletro funk

O trap nacional testemunhou anteontem, sexta-feira, 03, o lançamento de um novo artista do gênero. O cantor Liivy chegou nos aplicativos de música e redes sociais com o single “Arrebita”. A faixa tem pitadas de afrobeat e eletro funk e promete ser uma das mais virais no tik tok neste primeiro semestre.



“Arrebita” é algo totalmente inovador que traz a assinatura de Liivy e produção musical do Dj 1800corle. Com instrumental e flow completamente dançante, o ritmo contagiante da faixa, com certeza, será sensação e colocará o público para dançar.



O clipe também é um capítulo à parte deste projeto. Com cenas de uma pool party, intercaladas com seu show de estreia na balada Vilão (antigo Villa Mix), o vídeo tem uma super produção e traz elementos inusitados que abrilhantam o trabalho.



Como se trata de uma música com muita energia e extremamente envolvente, o clipe foi pensado para que fosse algo diferenciado, bem abstrato, sem apego em roteiro e completamente recheado de elementos, cores e situações.



Em cada momento acontece uma circunstância diversa. Como o vídeo foi gravado na terra do sertanejo (Goiânia), danças e figurinos Country foram introduzidos, mesclando com coreografias de Tik Tok, tornando-se extremamente fácil e dançante.



Em uma das cenas na piscina, mais uma vez o comum não teve vez: um jet ski pilotado por Liivy não passou despercebido. E para abrilhantar mais, não poderia faltar um elemento especial da natureza: o escolhido foi o cavalo, animal de porte grande, imponente, gracioso e belo.



Com direção geral de Rafael Gandara e produção executiva de Benigno, tem tudo para alcançar elevados números em seu canal oficial do YouTube.



AÇÃO INÉDITA

Na sexta-feira, 27 de maio, Goiânia parou! Uma grande ação na badalada revelou o mais novo talento do trap nacional, aposta do empresário Benigno.



Tudo foi detalhadamente pensado para essa data especial. Um banner de quase dez metros de altura causou alvoroço em todos que passavam por uma das principais avenidas da cidade.

Com a casa noturna lotada, o cantor Liivy, foi a atração principal do evento e colocou todo o público para dançar.



E como padrinho desta nova jornada, ninguém menos que o queridinho dos famosos, o promoter David Brazil, que fez questão de comparecer no local e prestigiar a jovem promessa da música.



Muito animado e feliz, esbanjando simpatia por onde passava, o influencer apresentou Liivy a todo o público que estava na balada e aguardava ansiosamente para o show. “Esse artista é um talento nato. Canta um estilo muito promissor e tenho certeza de que esse pontapé inicial foi muito importante para a carreira dele deslanchar. “Arrebita” promete ser um grande sucesso dentro e fora das redes sociais”, detalha.



SOBRE LIIVY

Embora esse seja o primeiro trabalho de Liivy no trap, o cantor já é velho conhecido dos apreciadores da boa música. Desde 2020, o artista é figurinha carimbada na cena de rap, funk e hip hop nacional. Antes se apresentava como Lívio e, embora jovem, já emplacou grande sucesso que caiu nas graças do Brasil: “Cheiro de Marola”, lançado pela Kondzilla.



“Essa música viralizou entre diversos influenciadores digitais e explodiu. Liivy, quando assinava Lívio, conseguiu ultrapassar a marca de 1 (um) milhão de views em seus clipes. “Só mudei de nome porque acabei mudando o direcionamento da minha carreira. Hoje sou um artista mais completo e quero construir uma carreira sólida baseada em qualidade musical”, finaliza o cantor.



Imagem: Divulgação