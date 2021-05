Lilia Cabral presta homenagem a Eva Wilma: “Como você me ensinou”

A atriz Eva Wilma morreu, nesse sábado (15/5), aos 87 anos, em decorrência de um câncer no ovário. Colegas de profissão usaram as redes sociais para prestar uma última homenagear para a artista, entre eles, Lilia Cabral.

Em seu perfil do Instagram, Lilia lamentou a morte da atriz e agradeceu pelas dicas de atuação que recebeu dela ao longo da vida.

Nascida em 1933, em São Paulo, Eva Wilma Riefle Buckup Zarattini era bailarina e começou na TV em 1953, na extinta TupiDivulgação/Globo

“Como você me ensinou! Todos os dias, todos os momentos, que eu não deixava passar, pois eu estava ao lado da atriz que eu tinha uma profunda admiração e respeito. Ela me pegava pelo braço e me direcionava orientando como me posicionar na luz certa. Não me deixava sozinha em nenhuma situação, me contava histórias e sempre queria saber de todas as minhas histórias”, iniciou.

Sua primeira aparição na Globo foi em 1980. Ao todo, ela esteve em 25 folhetins, seis minisséries e seis seriados da emissoraDivulgação

“Olhava para mim com afeto, sempre me dando coragem para enfrentar as dificuldades da profissão e não deixar de viver intensamente as alegrias. Fiz muitos trabalhos com a Vivinha, amava seu jeito, sua beleza, amava sua loucura. Grande dama da TV, teatro e cinema. Uma estrela, admirável e linda. Vou te amar sempre! Quanta falta você vai fazer. Te amo”, concluiu a intérprete de Maria Marta em Império, da TV Globo.

Eva Wilma foi uma das atrizes mais famosas do Brasil e marcou o início da televisão brasileiraFoto: Reprodução

As globais trabalharam juntas pela primeira vez no folhetim De Quina Pra Lua, exibido em 1985. Elas também contracenaram juntas em Fina Estampa, de 2011.

A atriz Marisa Orth e o novelista Walcyr Carrasco também fizeram postagens em homenagem a Eva Wilma. “Sem dúvida, uma das artistas mais talentosas do país”, escreveu o autor de novelas.