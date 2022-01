Lima Duarte manda recado para Regina Duarte após post sobre Bolsonaro

‘Você não pode acabar assim, capricha para não acabar assim’, disse o ator, que dividiu opiniões

O ator Lima Duarte postou um vídeo direcionado à atriz Regina Duarte, no qual comenta o apoio da artista e ex-secretária especial de Cultura ao atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Em um post no Instagram, o veterano ator falou sobre um post feito no começo do mês pela atriz, quando Bolsonaro estava internado com suboclusão intestinal. Regina postou uma montagem em que o presidente aparece andando no corredor no hospital de mãos dadas com uma imagem de Jesus. “Me disseram que é ‘fake’, mas eu não acreditei. É vero! Para mim, é vero”, escreveu na legenda da publicação. “Deus, tira a mão daí. Tanta sujeira na mão”, comentou Lima, que também mandou um recado para atriz com quem contracenou no sucesso “Roque Santeiro” (1985). “Regina Duarte, minha querida viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito, trabalhamos 10 anos juntos, fosse a paixão de Sinhozinho Malta e vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação, para nossas vidas. [Você] não pode acabar assim, Regina, capricha, capricha para não acabar assim.”

Na legenda do vídeo, ele acrescentou: “Vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você”. A publicação dividiu opiniões, alguns seguidores elogiaram a postura de Lima, já outros escreveram que estavam deixando de seguir o ator. “Sou sua fã… mas me doeu muito você pedindo para Jesus tirar a mão… não importa, não se pede isso para nenhum ser humano”, comentou uma pessoa. “Admiro muito você mas não achei legal seu comentário”, escreveu outra. “Ela não está deixando de ser uma pessoa linda e profissional espetacular. Só tem escolhas diferentes de você, temos que aprender a amar as pessoas como elas são e não como gostaríamos que fossem”, acrescentou mais uma.

Fonte Jovem Pan