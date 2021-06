Lima e Hilbert sobre medo de filhos interromperem sexo: “Nossa maior noia”

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert abriram o jogo sobre a intimidade do casal na última edição do Bem Juntinhos, do canal GNT. Ao falarem sobre a importância do diálogo, o casal falou sobre o maior medo em casa: os filhos abrirem a porta na hora do sexo.

“Quanto mais quietinho a gente for, é melhor para o nosso momento. Tem parede, tem porta, a sensação é que alguém sempre vai abrir. E abre, né, amor?” disse Fernanda ao marido.

“A nossa maior noia dentro de casa é da gente deixar a porta aberta. A gente vai lá e dá uma olhada três vezes”, responde Rodrigo Hilbert.

Voltando ao assunto sobre o diálogo, o casal afirmou que praticamente não precisa conversar na “hora h”, já que estão juntos há quase 20 anos. Fernanda e Rodrigo são pais de três filhos: os gêmeos Francisco e João, de 13 anos e Maria, de 1 ano.

“Eu não sei se a gente deveria falar mais, a gente não é muito de ficar conversando, comentando, mas também são muitos anos, bastante intimidade, a gente já sabe mais ou menos como flui as coisas”, contou Fernanda.

Fonte: metropoles.com