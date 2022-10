A cidade de Limoeiro do Ajuru, no Marajó, está às escuras. As informações foram divulgadas pelo portal Canal 1. Às primeiras informações dão conta de que os cabos que levam energia àquela cidade teriam sido quebrados, mas os motivos ainda são apurados.

Correm informações de que há suspeitas de um acidente. Há navegando, no Rio Cupijó, um navio de bandeira das Bahamas, pertencente à National Geographic Explorer. As suspeitas são de que a embarcação de grande porte teria colidido com os cabos de energia elétrica, rompendo-os. No entanto, nada foi confirmado até o presente.

O navio foi fotografado no leito do rio, mas as autoridades nem a distribuidora de energia se pronunciaram até o momento.

Através do Portal Canal 1, de Limoeiro o Ajuru tomamos conhecimento de que um navio de 112 metros de comprimento por 16 de largura, identificado com bandeira de Bahamas (América Central) e preliminarmente apontado como pertencente à National Grographic Explorer, cruzou o Rio Cupijó e está sendo apontado como o causador do rompimento dos cabos de energia que abastecem uma extensa comunidade ribeirinha (Furo Grande, proximo às Ilhas do Defunto e Ilha Paulista), nesta quinta-feira (6/10).

Imagem: Reprodução

Por Roberto Barbosa