Limpeza da Igreja dos Capuchinhos dá o ponto de partida à Festividade de São Francisco de Assis

A Comissão Organizadora da Festividade de São Francisco de Assis, da Paróquia de São Francisco de Assis – Capuchinhos, à frente o Frei Luis Rota, Pároco, está a todo vapor para garantir o sucesso das homenagens ao padroeiro São Francisco. Os trabalhos começam com o mutirão de limpeza da centenária igreja do bairro de São Brás, a partir dos altares e imagens, por uma equipe especializada.

Amanhã, sexta-feira, 15, às 19h30, depois da última celebração do dia, será feita a lavagem interna e externa, com o apoio do carro do Corpo de Bombeiros Militar e do voluntariado paroquial, com fiéis e alguns artistas confirmados que animarão os trabalhos.

Segundo a Comissão da Festividade, no domingo, 17, a partir das 9h, ocorrerá a Grande Carreata com a imagem de São Francisco pelas ruas de vários bairros adjacentes à região da paróquia. Essa carreata tem o objetivo de São Francisco abençoar a população, anunciar a festa e convidar a todos a participarem dos eventos litúrgicos e culturais que vão acontecer na Igreja dos Capuchinhos. No retorno da carreata, será servida a “Feijoada com Francisco”, que objetiva arrecadar recursos para o pagamento de artistas que animarão os noitários da programação.

AS HOMENAGENS

A abertura oficial da festividade está programada para a sexta-feira, dia 22/09 às 18h, com a solene celebração eucarística. Em seguia, com a bênção do Frei Luis Rota em frente à Igreja dos Capuchinhos, começa a Feira Gastronômica, com a participacão de expositores de restsurantes da terra, com uma culinária regional e internacional.

Está previsto, ainda dentro da programação cultural, o vernissage da Exposicão de Presépios e o grande show da Banda Elvys Presley da Amazônia. Ao todo, serão 13 noites de festa.

PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA

A coordenação da festividade explica que a festividade do padroeiro tem dois grandes objetivos: abrir um período mais forte de evangelização e reflexão sobre a vida de Jesus Cristo e o seguimento a Ele feito por São Francisco de Assis, fundador da ordem dos frades menores (capuchinhos) e que criou o primeiro presépio mostrando os passos do nascimento de Jesus. O outro objetivo é angariar recursos para as obras sociais da paróquia que atende de maneira principal as pessoas mais desamparadas e excluídas da região paroquial.

Desta forma, haverá celebrações ĺitúrgicas, novenas, bêncãos e desfile dos animais (01/10), além da Procissão das Criancas. E a tarde o Desfile de Modas Infanto Juvenil, envolvendo as Pastorais, 1ª Eucaristia, Crisma, e Projetos Sociais em parcerias com lojas infanto juvenil.

Também está programado um show da banda Balada Kids.

A festividade culminará no dia 04 de outubro, dia de São Francisco de Assis, com a grande Procissão em louvor ao padroeiro. Em sua chegada, o santo receberá homenagens. Após a celebração das 18h30, haverá o grande show de encerramento com a banda Fruta Quente.

A coordenação da festividade de São Francisco de Assis tem maiores informações com a assistente sociail Yara Rodrigues, da equipe do Voluntariado, pelo fone 981443375.

Imagem: Divulgação