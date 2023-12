Limpeza urbana transforma Ananindeua em cidade mais saudável

Prefeitura quer cidade mais limpa e bonita para todos

A limpeza urbana é extremamente importante para qualquer cidade, pois através dos serviços de coleta de lixo, varrição das ruas, limpeza de bueiros e córregos, manutenção de praças e jardins, e entre outros, evita a proliferação de doenças, melhora a qualidade de vida da população além de abrir portas para atrair investimentos e promover o desenvolvimento econômico.

Não é atoa que a Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB) vem trabalhando incansavelmente no município, e já alcançou um marco importante em sua campanha de limpeza de áreas públicas com a retirada de 26.685 toneladas de entulho da cidade.

Das mais de 26 mil toneladas, 219 eram apenas pneus, que foram encaminhados para reciclagem. Só no Conjunto Girassol foram recolhidos 67 toneladas de entulho, no Jaderlândia 117 e na Cidade Nova 6, 133. O que evidencia o compromisso ambiental do município e traz melhorias visíveis ao ambiente urbano.

As ações do programa foram realizadas em várias áreas do município: Conj. Girassol, Conj. Sabiá, Conj. Mururé, Cidade Nova 2, Conj. Júlia Seffer (Área 1 e 2), Conj. Girassol, Cidade Nova 6, Águas Brancas, Jaderlândia, Cidade Nova 4 e Conj. Xapuri.

Graças aos esforços da SEURB que de janeiro a novembro de 2023, promoveu uma série de mutirões de limpeza em diversos bairros; o município vem se transformando e redescobrindo algumas de suas belezas escondidas.

O programa “Ananindeua mais Limpa”, se consolidou como um importante instrumento de gestão e serviços do município. Além de restaurar a estética da cidade, os esforços da SEURB também impactaram positivamente a qualidade de vida dos moradores, criando um ambiente mais saudável e bonito para a comunidade.

A Secretaria de Serviços Urbanos da cidade irá ampliar e aprimorar ainda mais o programa “Ananindeua mais Limpa” para abranger novas áreas e promover uma cidade cada vez mais sustentável e bem cuidada. Impulsionada por ações como essas, a nova fase de Ananindeua reflete o compromisso da prefeitura em criar um ambiente urbano mais limpo, saudável e confortável para todos os cidadãos.

Ações do programa ainda se estenderão ao longo do mês de dezembro. Fique atento nas redes sociais da prefeitura para saber onde e quando as ações serão realizadas no seu bairro.

Confira a programação de limpezas já agendadas:

Dia 15/12 – Cidade Nova 5 – WE: 56, 57, 58, 59 e 60. Entre Arterial 18 e SN 22.

Dia 22/12 – Guanabara – Rua Oseias Silva, Passagem Bons Amigos, Rua Parabor, Rua Rosa Vermelha e Passagem Simões.

Foto: Ascom Ananindeua