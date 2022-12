Linchado na via pública depois de esfaquear quatro pessoas da família em Curuçá

Um homem com transtornos psicóticos invadiu a casa de seus familiares armado com faca, atacou quatro deles e acabou morto por linchamento. O fato se passou na noite de ontem, domingo, 18, na travessa Belo Horizonte na Vila do 42, em Curuçá, no nordeste do Pará, microrregiãodo Salgado, a 140 quilômetros de Belém.

De acordo com informações obtidas pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência com a viatura 0512, Reginaldo Avelino Aguiar era um homem problemático, com transtornos psicóticos. No entanto, nunca tinha atacado ninguém. Todavia, na noite de ontem, ele chegou em casa e virou cavalo do cão.

Reginaldo, que estava armado com uma faca, chegou a ferir quatro de seus familiares. Houve a gritaria, pedidos de socorro e a vizinhança correu para ver o que acontecia. Nesse momento, a ira tomou conta da multidão. Reginaldo foi retirado a força e linchado no meio da rua. Ele teve morte instantânea.

O corpo foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que pediu levantamento de local e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Castanhal.

Segundo a polícia, um inquérito será aberto para apura os fatos e identificar os autores da morte de Reginaldo. As vítimas foram mandadas a exame de corpo de delito e serão ouvidas em depoimento. A Polícia também irá solicitar imagens das câmeras de segurança na área, para ver se as imagens poderão auxiliar no trabalho investigativo.

Imagem: Reprodução