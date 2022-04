Linha de ônibus serão desviadas por conta das obras da nova Senador Lemos

Na manhã da última segunda feira (11), o prefeito Edmilson Rodrigues assinou a ordem de serviço que autoriza que a partir desta terça-feira (12), iniciem as obras que compõem o projeto da nova Senador Lemos e com isso ocorra o desvio de algumas linhas de ônibus. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que, devido às obras de drenagem que a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) fará na travessa Alferes Costa, dentro do projeto da Nova Senador Lemos, as linhas de ônibus que estavam sendo desviadas pela referida travessa, passarão a ser direcionadas para a travessa Perebebuí.

A orientação feita pela Semob é que seja interditado o trecho total da via durante a obra e que condutores evitem a avenida adotando preferencialmente a avenida Pedro Miranda. A Semob ainda informa que a circulação de moradores e comerciantes é permitida livremente.

A ação integrada é da Prefeitura de Belém, com coordenação da Secretaria Municipal de Saneamento e participação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretarias Municipais de Urbanismo (Seurb) e Meio Ambiente (Semma) e Projetos Especiais da Prefeitura. A Semob informa que está condicionada ao cronograma de serviços de obras da Sesan, que precisará fazer intervenção no início da Alferes Costa nos próximos dias. Um total de 28 linhas que trafegam pela Senador Lemos no sentido centro, terão os itinerários desviados.

Algumas linhas que têm itinerários específicos como as 227-Sacramenta Humaitá, 237-Sacramenta-Presidente Vargas, 305-UFPA-Icoaraci, 441-Ceasa-Felipe Patroni e 546 Sacramenta Nazaré, também terão seus percursos alterados por conta da obra. Esses desvios são necessários para que essas obras sejam feitas no trecho travessa Alferes Costa e avenida Doutor Freitas que irá receber pavimentação ciclofaixas, arborização, sinalização, modernização da iluminação pública e calçamento em seus mais de 4 km de extensão.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Agência Belém

Foto: Mácio Ferreira/Agência Belém