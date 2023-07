Linha municipal Belém/Mosqueiro começa a operar em navio com capacidade para 208 passageiros

Mosqueiro passa a contar com uma linha fluvial para Belém, a partir desta sexta-feira, 14. A primeira viagem saiu do Terminal Hidroviário de Mosqueiro, às 5h30 da manhã, com cerca de 1h40 de tempo do trajeto até o Terminal Hidroviário de Belém. A viagem de retorno a Mosqueiro sairá às 18h30 do Terminal de Belém, sempre de segunda a sexta-feira.

A linha municipal gerenciada pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), resgata uma história e vocação da ilha ligada ao transporte fluvial. “Vamos usar os rios de Belém para garantir o direito de ir e vir ao trabalho, ao lazer, à escola”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues.

Conforto e segurança – A viagem Belém-Mosqueiro será realizada pela embarcação Solimões, com capacidade para 208 passageiros sentados, possui televisão, lanchonete banheiro e acessibilidade. São dois andares com poltronas confortáveis e as do andar debaixo, onde fica a televisão, são reclináveis.

A proprietária da embarcação, Elisângela Alencar mostrou o navio à Superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, na tarde desta quinta-feira, 13, durante uma vistoria de reconhecimento da embarcação, antes do início da operação da nova linha fluvial. O comandante do Solimões Ailton Costa explicou que os passageiros, na hora do embarque são orientados sobre Salvatage e como usar o colete salva vidas.

Horários/Dias – De segunda a sexta-feira, o navio Solimões sai às 5h30 do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o Terminal Hidroviário de Belém, localizado na Marechal Hermes, no Ver-O-Peso. O retorno de Belém para Mosqueiro será às 18h30.

Segundo a Superintendente Ana Valéria Borges, “a disponibilidade do novo modal, através da implantação da linha fluvial, amplia as opções de deslocamento à população residente e flutuante da ilha. Além disso, deve-se ressaltar que os horários das viagens contemplam as necessidades dos moradores em seus deslocamento para a área central de Belém com comodidade, segurança e com menor tempo de viagem”.

Para a Agente Distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, a linha fluvial é um sonho de muita gente sendo realizado. “Nós prometemos que haveria uma rota alternativa para chegarmos ao centro da cidade a um valor acessível a todos e cumprimos. Só temos que agradecer ao esforço conjunto. É daqui para melhor”.

Fomento ao turismo – Nos finais de semana, as viagens são turísticas e os horários mudam. No sábado, a saída de Mosqueiro será às 5h30 e às 16h30. Já nos domingos e feriados, o navio sai de Mosqueiro às 16h30.

De Belém para Mosqueiro, nos sábados, domingos e feriados, o Solimões sairá às 7h30. A ideia é fomentar o turismo incentivando as pessoas a visitarem a ilha e aproveitarem as belezas naturais no trajeto do passeio.

“Nos finais de semana e feriados consideramos viagens turísticas. Aí não será mais dez reais da tarifa. Serão 20 reais cobrados para poder viabilizar financeiramente a linha e o empreendimento. É uma grande iniciativa da Prefeitura de Belém, para fortalecer o turismo e, ao mesmo tempo, aumentar a dignidade do povo, o seu direito de ir ao trabalho, à escola, para resolver problemas na cidade”, pontuou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Isenção Tarifária – Durante a semana, o valor da tarifa é de R$ 10 e nos fins de semana, serão cobrados R$ 20. Estudantes terão direito à meia-passagem. A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário e aquaviário municipais é estabelecida aos beneficiários pela Lei Orgânica de Belém(LOM), artigo 146, incisos VI e VII.

Os beneficiários são idosos e pessoas com deficiência (com reserva de 10% dos assentos), crianças até 06 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço.

Surpresa agradável – Os moradores de Mosqueiro e os visitantes da ilha que foram passear e tirar fotos no Terminal Hidroviário na tarde desta quinta-feira ficaram curiosos ao depararem com o navio Solimões atracado no pier. O aposentado Eraldo Santana mora em Belém e tem casa em Mosqueiro. “É uma excelente ideia essa viagem de barco”, comentou.

Ele e a esposa, Nilzelia Miranda, lembraram que o transporte fluvial vai beneficiar uma sobrinha deles, que precisa ir a Belém, pelo menos três vezes no mês, para tratamento médico. “Vai facilitar e muito, pois, a viagem será tranquila e ela vai descer no Ver-o-Peso. Muito bom”, disse a dona de casa.

“As pessoas têm que entender que os rios são nossas ruas. Já é uma grande vitória a gente ter um navio com a possibilidade de 208 pessoas poderem fazer essa viagem agradável para Belém “, pontuou a professora aposentada Carmem Campelo.

Ela destacou a vantagem do navio para o ônibus. Segundo ela, se de navio a previsão é uma viagem de 1h40. De ônibus, são quase três horas para chegar a São Brás, por conta do trânsito da BR-316. A professora também achou interessante a viagem no fim de semana. “Vai facilitar que os visitantes cheguem à ilha com comodidade “.

Resgate historico – É um resgate da história e de uma importância social considerável, além de ser mais uma opção de transporte com o valor da passagem acessível”, enfatizou o pedagogo Mauro Nogueira. Ele e a mãe, Lea Vitoria Alves Nogueira, de 80 anos, visitaram o navio Solimões e o acharam muito bonito, espaçoso e confortável.

Dona Lea lembrou da época de mocinha, quando corria com as irmãs ao porto para receber os passageiros do navio Presidente Vargas. “Era uma alegria só”, relembrou, com certa nostalgia.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência belém/Foto: Ascom/Semob