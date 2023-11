Linha Redmi Book 2024 é lançada com telas de 120 Hz e Intel Raptor Lake

A Xiaomi acaba de atualizar a sua linha de notebooks para 2024 com dois novos modelos Redmi Book. Os produtos se diferenciam pelo tamanho de tela, mas mantêm características suficientes para a realização de tarefas de produtividade sem engasgos.

Os notebooks trazem visual ele gante com foco no público corporativo, incluindo tela de bordas laterais bastante finas, acabamento metálido no chassi e teclado retroiluminado — mas, infelizmente, em formato tenkeyless, ou seja, sem o teclado dedicado para números.

A opção com display mais amplo tem 16 polegadas, resolução 2,5K e brilho máximo de 400 nits . Por sua vez, a variante mais compacta conta com 14 polegadas, resolução 2,8 K e brilho de 300 nits.

Contudo, ambos os painéis trazem suporte para taxa de atualização de 120 Hz , oferecendo proporção 16:10 e cobertura de 100% da gama de cores sRGB. Há ainda a certificação TÜV Rheinland e escurecimento DC para aumentar o conforto visual, além de suporte a Dolby Vision.

O conjunto de desempenho dos notebooks é liderado por plataformas Intel Core Raptor Lake de 13ª geração, com o Core i5-13500H. Trata-se de um processador com quatro núcleos de performance, 8 núcleos de eficiência e 16 threads, que funciona a até 4,7 GHz em modo Turbo, enquanto a GPU é a Intel Iris Xe.

Já as configurações dos notebooks podem chegar a até 16 GB de RAM LPDDR5 e 1 TB de armazenamento interno por SSD PCIe 4.0 em suas opções mais avançadas. Os produtos rodam o Windows 11 de forma nativa, e ainda trazem alguns recursos integrados da interface HyperOS .

O teclado dos notebooks possui retroiluminação e teclas com recuo de 1,5 mm, além de leitor de impressões digitais para desbloqueio dos dispositivos e autenticação via Windows Hello. Sua bateria tem 56 ou 72 Wh para as versões de 14 ou 16 polegadas, respectivamente, e há suporte para recargas de até 100 W com um carregador GaN que acompanha os produtos na caixa.

A lista de especificações dos notebooks ainda inclui webcams de resolução 1080p, dois speakers de 2 W com suporte para Dolby Atmos, e quatro microfones internos. Suas opções de conectividade incluem o Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 e NFC, além de portas físicas Thunderbolt 4, duas USB-a 3.2 Gen 1, uma HDMI 2.1, uma USB 2.0 e entrada para fone de ouvido.

Preço e disponibilidade

Os notebooks Redmi Book foram anunciados no mercado chinês, e ainda não há previsão para vendas em outros países. Por lá, os preços oficiais de cada versão são os seguintes:

Redmi Book 14 2024 (16 GB + 512 GB): 4.199 yuan (cerca de R$ 2.923 em conversão direta)

Redmi Book 14 2024 (16 GB + 1 TB): 4.499 yuan (~R$ 3.132)

Redmi Book 16 2024 (16 GB + 512 GB): 4.399 yuan (~R$ 3.062)

Redmi Book 16 2024 (16 GB + 1 TB): 4.699 yuan (~R$ 3.271)

Fonte: IG/Foto: Vinícius Moschen