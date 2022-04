Linhas de ônibus de Belém já contam com 185 autuações após fiscalização

A prefeitura de Belém vem realizando operações de fiscalização em linhas de ônibus desde a última segunda feira, 28, em busca de garantir a disponibilidade de ônibus e impedir a redução da frota.



A fiscalização que ocorre em pelo menos oito pontos estratégicos dos corredores do tráfego, incluindo Mosqueiro, acontece no período da manhã e da tarde/noite nos horários de pico e conta com pelo menos 50 agentes da superintendência executiva de mobilidade (Semobe) e da guarda municipal de Belém. Até o último dia 30, a Semobe executou a ação e contabilizou até o momento 185 autuações a 16 empresas de ônibus, das quais onze são municipais e cinco metropolitanas. As autuações que se devem a restrição da oferta de transporte, vai contra o regulamento dos transportes coletivos de ônibus e seguirão ocorrendo até o dia 2 de março.



Segundo a Agência Belém a Superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, afirma que “O objetivo da ação conjunta, feita pela GMB e Semob, visa fiscalizar a prestação de serviços das empresas de transporte público na cidade”. A tarifa do transporte público em Belém foi reajustada para R$ 4,00 desde a última segunda-feira, 28. A homologação que permitiu o reajuste foi assinada pelo prefeito Edmilson Rodrigues e e foi autorizada abaixo do valor de R$ 5,12 pedido pelos empresários.

Texto: Paola Queiroz