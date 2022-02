Linhas Galaxy S22 e S21 terão 4 atualizações do Android, diz rumor

Nesta segunda-feira (7), o perfil BDTech revelou que as linhas Galaxy S21 e Galaxy S22 receberão quatro “grandes” atualizações de seu sistema operacional. Em outras palavras, isso indica que os celulares topos de linha da Samsung devem “durar” até o Android 15 e Android 16, respectivamente, caso o possível vazamento se confirme. Além disso, os celulares ainda teriam cinco anos de atualizações de segurança no total.

Outros dispositivos com update estendido

Com a mudança de postura da Samsung, gigante na indústria, é possível que as demais marcas sigam a tendência positiva. No entanto, é importante ressaltar que o vazamento deve ser tratado como um rumor, já que ainda carece de confirmação da própria sul-coreana — algo que pode acontecer no próximo evento Galaxy Unpacked, previsto para esta quarta-feira (9).

Veja abaixo a lista de todos os modelos supostamente elegíveis para a novidade:

Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Galaxy Tab S8

Fontes

BDTech (Twitter)