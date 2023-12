Lionel Messi é eleito atleta do ano pela revista Time

O jogador argentino Lionel Messi foi coroado com o título de atleta do ano, concedido anualmente pela revista americana Time.

– Ele conseguiu fazer o que antes parecia impossível: transformar os Estados Unidos em um país do futebol – diz a revista.

A frase é o principal argumento de apoio a um dos poucos títulos que faltavam ser conquistados pelo atleta. A matéria é ilustrada com várias fotos em que o craque aparece vestido com o uniforme rosa do Inter Miami – nenhuma delas mostra Messi com a camisa da seleção argentina -, clube ao qual chegou em julho deste ano e no qual já começou a conquistar títulos.

O texto não poupa elogios para “o maior jogador vivo, indiscutivelmente o maior que já jogou o esporte mais popular do mundo”, e destaca como sua presença atraiu milhares de pessoas aos estádios de futebol dos EUA, e milhões se tornaram espectadores do futebol no país.

– Messi deu um impulso inigualável ao futebol nos EUA: presença nos estádios, preços, vendas de merchandising e visualização de jogos: suas partidas provocam um reavivamento religioso – ressalta a Time.

A revista também lembra como o argentino levou estrelas como Kim Kardashian e o rapper Fat Joe aos estádios e, por sua vez, ajudou a aumentar a popularidade do esporte.

– Esse cara é um ícone cultural. Ele é um grande entre os grandes – disse Fat Joe à revista.

A publicação chega a dizer que Messi transformou os Estados Unidos em “um país do futebol”. O elogio se estende ao caráter e ao comprometimento de Messi com sua nova equipe.

– Desde o primeiro dia, Leo chega primeiro e sai depois de todos os outros. Ele é o jogador mais profissional de toda a equipe – relatou David Beckham, proprietário e atual presidente do Inter Miami, atual clube de Messi.

Já em termos de impacto econômico, basta dizer que no dia de sua estreia, a Apple TV adicionou 110 mil novos assinantes em apenas 24 horas para assistir à liga de futebol dos EUA por meio do MLS Season Pass, de acordo com dados da empresa Antenna, algo nunca visto antes.

O público no estádio do Inter em Miami cresceu 40% desde a chegada de Messi e agora tem uma média de 30 mil espectadores por jogo, embora tenha chegado a 61.124 em uma partida em outubro.

A popularidade de Messi está afetando outros clubes do mesmo esporte.

– Agora estamos entrando em negociações com pessoas que não seriam remotamente possíveis há cinco anos – disse o presidente do clube de Dallas, Dan Hunt.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA