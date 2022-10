Lista: conheça os 10 youtubers mais bem pagos do mundo

Apesar de estar passando por um momento de “reorganização estratégica” que não tem agradado muito, o Youtube ainda é a fonte de renda de vários criadores de conteúdo. Tornou-se bastante comum que grandes criadores de vídeos acabem se igualando a celebridades para os consumidores do seu conteúdo, mas o ranking mundial dos maiores youtubers pode mudar a qualquer momento.

Os criadores mais bem pagos do Youtube

Nessa publicação, vamos tratar de “salário”. Quem são as estrelas mais bem pagas no YouTube hoje? Veja abaixo alguns dos grandes nomes de 2022 que ganharam bastante grana na plataforma, bem como uma breve descrição de cada um.

1. MrBeast

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

O norte-americano Jimmy Donaldson ficou em primeiro lugar na mais recente lista da Forbes de youtubers mais ricos do mundo. Atualmente ele tem 105 milhões de inscritos em seu canal e supostamente ganhou US$ 54 milhões em receita bruta no ano passado. Seu conteúdo é bastante conhecido por sua estravagância e, principalmente, custo extremamente alto.

2. Jake Paul

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Muita gente conhece Jake Paul devido a situações bastante controversas que ocorreram no passado junto com seu irmão. Depois que os Paul puderam monetizar seu conteúdo novamente, Jake passou a usar a plataforma como forma de comercialização da sua carreira no boxe, que representa a maior parte de seus ganhos. Apesar disso, o lutador supostamente acumulou US$ 45 milhões no ano passado apenas com seu canal.

3. Markiplier

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Mark Edward Fischbach é um youtuber, ator e comediante havaiano que tem bastante fama no mundo dos jogos de terror dentro do Youtube. Inclusive, ele ganhou o título de maior influenciador gamer do mundo em 2017. Atualmente, ele acumula 33,7 milhões de inscritos e arrecadou US$ 38 milhões com o Youtube em 2021.

4. Rhet & Link

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

O quarto lugar da lista fica com a dupla de comediantes responsável pelo talk show diário Good Mythical Morning. Seus outros projetos notáveis incluem canções humorísticas e sketches, sua série IFC Rhett & Link: Commercial Kings, sua série YouTube Premium Rhett and Link’s Buddy System, seu podcast Ear Biscuits e seu romance novel The Lost Causes of Bleak Creek.

Existem dois canais relacionados a Rhet & Link, um 4,98 milhões de inscritos e outro com 17.8 milhões. No total, os dois produtores de conteúdo teriam recebido US$ 30 milhões no ano passado.

5. Unspeakable

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Nathan Graham começou no youtube jogando Minecraft. No entanto, ele fez sua estreia na lista dos mais bem pagos depois de vender seus vídeos para o Spotter, um dos maiores proprietários independentes de conteúdo do Youtube, no ano passado. Seu montante chegou a US$ 28,5 milhões.

6. Like Nastya

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

No sexto lugar, temos a youtuber mais jovem do ranking. Com apenas 7 anos, Like Nastya acumula 101 milhões de inscritos no seu canal de conteúdo infantil.

Os responsáveis por sua marca também fizeram um acordo com a Spotter no ano passado. A menina e sua equipe receberam US$ 28 milhões em 2021.

7. Ryan’s World

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Outro criador de conteúdo infantil nessa lista é Ryan Kaji, que faz vídeos desde os quatro anos. Ele ganhou seguidores fazendo reviews e brincando com brinquedos, e já possui um grande catálogo de produtos com sua marca. Hoje, ele tem 33,4 milhões de inscritos em seu canal e transformou isso em US$ 27 milhões no último ano.

8. Dude Perfect

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

O Dude Perfect é um canal formado por Garrett Hilbert, Cody Jones, Tyler Toney e os gêmeos Coby e Cory Cotton. O grupo é bastante conhecido por suas aventuras extremas e possuem vários recordes no Guinness World Records.

O Dude Perfect é o segundo maior canal de esportes no Youtube em inscritos – atualmente, são 58,3 milhões – e faturaram US$ 20 milhões em 2021.

9. Logan Paul

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Voltando para as personalidades polêmicas, Logan Paul também se mantém como um dos youtubers mais bem pagos da plataforma. Em dezembro de 2017, ele postou um vídeo filmado em uma “floresta suicida” japonesa com imagens de uma vítima de suicídio, causando uma enorme reação negativa.

Atualmente, Logan ainda tenta “reabilitar” sua imagem e também entrou no mundo do boxe. Seu canal tem 23,6 milhões de inscritos no momento e ele supostamente arrecadou US$ 18 milhões no ano passado.

10. Preston

Crédito: Instagram.Fonte: Instagram

Para fechar o Top 10, Preston Blaine Arsement acumulou US$ 16 milhões em 2021. Ele administra uma série de canais no YouTube, sendo um dos mais populares o PrestonPlayz, com 13,3 milhões de inscritos. Nele, ele joga principalmente Minecraft.

No seu canal “Preston” oficial são 21 milhões de inscritos, e o PrestonReacts tem 1,15 milhões.

Fontes

National World