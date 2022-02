Listão da Uepa: Pré-matrícula de calouros começa dia 8 de março; entenda

Após a festa dos 3.567 calouros da Uepa, chega o momento de pensar nos procedimentos para matrícula. Todos os editais com as orientações essenciais devem ser lidos com atenção. A pré-matrícula online será de 8 a 12 de março, pelo site da instituição. Nos dias 14 e 15, será nos próprios campi da universidade.

Para os que ainda não foram chamados, a esperança ainda não acabou. Há uma segunda chamada prevista para o dia 22 de março, com as vagas que restaram após o período de matrícula dos calouros. Basta ficar atento nessa data.

Assim como a UFPA, a Uepa vai cobrar a comprovação de vacinação dos novos alunos como pré-requisito para matrícula. Outros documentos necessários constam nos editais. A apresentação do comprovante também será necessária nos primeiros dias de aula. O ano letivo começa no dia 18 de abril e com atividades 100% presenciais.

