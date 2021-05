Listão do Prosel 2021 será divulgado no site e redes sociais da Uepa às 10h desta sexta, 21

O resultado do Processo Seletivo (Prosel 2021) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) será divulgado às 10h, desta sexta-feira (21), às 10h. Para evitar aglomerações, e consequentemente risco de contágio do novo coronavírus, causador da Covid-19, a publicação do listão será feita no site oficial da instituição, www.uepa.br, e pelos perfis oficiais da Universidade no Instagram, Facebook e Twitter.



Pouco antes das 10h, o reitor Rubens Cardoso, fará um pronunciamento nas redes sociais da Uepa, para anunciar os três primeiros lugares e demais dados do vestibular 2021. “Chamamos especial atenção também que neste momento não podemos fazer festas em função dos protocolos de biossegurança que temos que cumprir. Portanto, queremos deixar claro que não haverá listão presencial. Ninguém deve se dirigir aos campi da Universidade ou à Reitoria, como era de costume. Esteja em casa, prudencialmente, a fim de que a gente possa cumprir com os protocolos e ter neste momento de festejo a alegria que ele reserva a todos nós”, afirmou em mensagem enviada aos futuros calouros.



No total, a Uepa oferta 3.838 vagas, distribuídas em 21 campi da Universidade, localizados em 17 municípios do Pará. Este ano, destacam-se a graduação de Licenciatura em Música, ofertada pela primeira vez no campus de Bragança, e o curso de Bacharelado em Fonoaudiologia, que receberá alunos para formar a sua primeira turma.

Os cursos mais procurados, de maneira geral, são: Medicina (Belém), com 5.655 candidatos inscritos; Enfermagem (Belém), com 3.579 inscritos e Fisioterapia (Belém), com 2.781 concorrentes.



Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas a candidatos cotistas, ou seja, candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, na rede pública e optaram por concorrer a vagas para cotistas; e 50% para candidatos Não Cotistas. Para concorrer às vagas, os interessados se submeteram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020.



Conforme o Edital 10/2021, do Prosel 2021, estará automaticamente eliminado o candidato que faltou em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2020 ou obteve nota inferior a 500 na Redação do Enem, numa escala de 0 a 1000, ou ainda obteve média aritmética das notas do Enem 2020 inferior a 500. Também será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas do Enem para os candidatos que, no momento da solicitação de inscrição, declararam que concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio no Pará. A comprovação dessas condições será feita no ato da matrícula. O candidato que não provar a veracidade das informações será eliminado do Processo e perderá o direito à vaga.



Os novos calouros devem se atentar ao período de matrícula, que está previsto para ser realizado de 2 a 11 de junho. A partir do dia 22 do mesmo mês deverá ser divulgada a primeira lista de repescagem. As aulas deverão iniciar em agosto de 2021.



NÚMEROS DO PROCESSO SELETIVO UEPA 2021

Total de vagas ofertadas: 3.838

Vagas cotistas: 1.919

Vagas não cotistas: 1.919



Cursos de Graduação ofertados em 2021: 134

Total de Inscritos: 46.732

Total de Inscrições de Candidatos Cotistas: 32.210

Total de Inscrições de Candidatos Não Cotistas: 14.522



Cursos mais procurados (maior número de inscritos) e cursos mais concorridos

Concorrência Candidato x Vaga:

COTISTA

– Medicina (Belém): 2.777 candidatos inscritos/50 vagas ofertadas/ 55,5 candidatos por vaga

– Enfermagem (Belém): 2.632 candidatos inscritos/ 40 vagas/ 65,8 candidatos por vaga.

– Fisioterapia (Belém): 1.941 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 97,05 candidatos por vaga.

NÃO COTISTA

– Medicina (Belém): 2.878 candidatos inscritos/ 50 vagas/ 57,56 candidatos por vaga.

– Enfermagem (Belém): 947 candidatos inscritos / 40 vagas/ 23.6 candidatos por vaga

– Medicina (Marabá): 913 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 45,65 candidatos por vaga.

