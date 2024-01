Listão do Prosel da Uepa será divulgado na próxima sexta-feira, 26

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga, na próxima sexta-feira, 26, a partir das 9h, o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024. Com mais de 60 mil inscritos na seleção deste ano, são ofertadas 3.586 vagas, em 89 cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado. Serão divulgados, na mesma data, os resultados dos Processos Seletivos Específicos dos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras Libras.

Além de publicar o resultado no site da instituição, a Uepa também receberá as equipes de rádio para realizar a leitura do listão com os nomes dos aprovados, no hall da reitoria, onde também espera-se receber os novos calouros para a já tradicional festa de comemoração, com ovos, trigo e banho de cheiro.

De acordo com o pró-reitor de Graduação da Uepa, Ednalvo Apóstolo Campos, “é importante destacar que houve um aumento de inscrições no Processo Seletivo de 2024, de quase 10 mil candidatos em relação a 2023. Isso nos enche de esperança de que tenhamos todas as vagas ofertadas preenchidas”, avaliou.

Neste ano, os cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Educação Física, em Belém, são os mais buscados por inscritos nas Cotas Sócio-Econômicas (CSE), de acordo com a demanda de candidatos por vaga, disponível aqui. Entre os inscritos para concorrer nas Cotas Étnico-Raciais (CER), Fisioterapia também é o curso mais concorrido, seguido por Educação Física e Biomedicina. Entre os Não Cotistas (NCT), estão os cursos de Medicina, em Belém, seguido por Medicina, em Marabá, e Fisioterapia, na capital paraense.

Prosel – O Prosel é executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), por meio da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), e acompanhado pela Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior (Copaes) da Uepa. As vagas ofertadas pelo Processo Seletivo foram destinadas aos candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que estavam concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente – referente ao período letivo de 2023 – e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Do total de vagas ofertadas em cada curso/município, 30% foram destinadas às Cotas Socioeconômicas (CSE), voltadas a candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições públicas de ensino; enquanto que 20% se destinaram às Cotas Étnico Raciais (CER), reservadas aos candidatos que estudaram em instituições públicas de ensino e se autodeclararam negros ou indígenas; e 50% àqueles que optaram por não concorrer às cotas (Não Cotistas – NCT).

