LITERATURA – Acabo de ler: “O morro dos ventos uivantes”



Obra prima e única de Emily Brontë que por caminhos muito sofridos, torturantes, faz a gente crer cada vez mais que, realmente, o amor é eterno e “nunca morre”, o “Morro dos ventos Uivantes” dá a impressão inicial tratar-se de uma obra de terror, de suspense. O título é dado a uma fazenda em qualquer ponto da Inglaterra, onde aconteceu uma paixão iniciada desde criança entre Catherine e Heathcliff.



Emilly Brontë narra a história do princípio ao fim com uma capacidade incrível de envolver o leitor até o fim para saber até onde aquilo tudo, naquele ambiente criado todo vai acabar. Uma história que dá pra deixar qualquer pessoa mais sensível a ficar pensando até que ponto vai o amor, vai a paixão, vai a sensibilidade, vai a capacidade humana.



Trata-se de um drama de separação de velha amizade da infância passando pelas mais inusitadas situações do cotidiano, união infeliz, paixão ardente, mau humor, audácia, ódio, traição.



Aqui no Brasil, quem está acostumado às novelas e não perde o capítulo do dia seguinte para ver o que vai acontecer com tal personagem, dificilmente consegue, mergulhado à leitura, parar até ver onde a história vai levar cada um dos personagens. Como disse anteriormente, tudo, fruto da maestria da autora em organizar cada passo, cada pegada, cada situação. A edição que li já está em sua 9ª impressão. Vale a pena ler.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar

Por Roberto Barbosa