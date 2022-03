LITERATURA: Almas mortas, um clássico literário russo

Acabei de ler um dos livros mais estranhos ao longo de mais de 40 anos de crítica literária. Trata-se de um romance de literatura russa, do escritor Nicolai Gógol, que é citado apenas uma vez na obra publicada no Brasil pela Editora Nova Cultural, com tradução de Tatiana Belinky. Na verdade, é a primeira obra russa que tive a oportunidade de ler. São 494 de uma história um tanto inusitada que uma hora o autor chama de poema, porém, mais se parece com um conto, um ensaio.



Vamos lá?



A história versa sobre um camarada comum russo que não teve muita sorte na vida e acabou cometendo uma série de erros; erros comuns, humanos, que o levaram à glória, à derrocada da cadeia; de volta à riqueza… Uma história que começa mas que parece não ter um seguimento nada coerente. Muito se assemelha com a vida comum, mas, a certos pontos da obra, ficam as reticências, já que o livro original teria deixado falhas, as quais aparecem na versão brasileira.



Mas os detalhes principais, se mostram com relação à finalidade de vida do personagem e a mostra de como é a cultura do povo russo, entre ricos e pobres; produtores, trabalhadores, feiras, cidades no começo do século passado e a corrupção que corrói o homem, destrói o sistema, colocando sempre um abismo entre o certo e o errado; entre quem pode e quem nada pode por nada ter. Mostra, ainda, a ineficiência do serviço público – até parece que no Brasil é tão diferente nesta terceira década de século XXI!



Em Almas Mortas, o personagem Pável Ivánovitch Tchítchicov se apresenta como Conselheiro Civil a serviço do Rei, proprietário rural, viajando a negócios particulares em sua carruagem que tem como escravos o fiel cocheiro Selifan e o criado Petruchka, constantemente por ele humilhados.

Mas “nosso herói”, como afirma o autor Gógol, não possui terras, não tem riqueza e se vale de sua duvidosa função pública para visitar pessoas da alta sociedade de cidades interioranas da Rússia, grandes proprietários, a quem propõe o seguinte negócio: quer comprar desses proprietários as “almas mortas”, ou seja, apenas nos nomes das pessoas que trabalharam para eles e que já morreram. Um negócio meio doido, não é? Os proprietários desses escravos que já morreram ficam inquietos com o negócio inusitado proposto, mas Tchítchicov atenua que quer ajudá-los e ser ajudado, afinal, tendo nomes a apresentar, fica mais fácil conseguir terras; já os proprietários diminuem seus impostos sobre escravos que até não existem mais. Os negócios são fechados.



Tchítchicov se depara com personagens de toda espécie. Os gulosos, os ricos que o recebem bem e eles sentam à mesa para se alimentarem das melhores iguarias russas, jogar cartas etc; os miseráveis, que não querem servir nem água, os fanfarrões que querem tirar vantagem de tudo e aqueles que, de certo, são trabalhadores, investidores e querem ajudar quem quer investir e crescer. Personagens comuns. Certo é que Tchítchicov consegue muitas almas mortas, mas a finalidade…

E Tchítchicov, um dia, perde tudo o que tem para o Estado, acaba preso, mas, por ter conhecimento, e por ser corrupto, acaba reavendo tudo, até a liberdade. É uma epopeia meio estranha. Eu, particularmente, não gostei da obra poema-ensaio-romance.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar