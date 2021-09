Live-action de Cavaleiros do Zodíaco tem elenco revelado com surpresas

Os Cavaleiros do Zodíaco, mangá que introduziu o universo das constelações e foi transformado em um desenho animado japonês ganhará um filme em live-action. O programa se popularizou no Brasil na década de 1990.

O The Hollywood Reporter revelou o elenco com duas presenças ilustres: Sean Bean, o Ned Stark de Game of Thrones, e Famke Janssen, a Jean Grey na trilogia de filmes dos X-Men. Outros nomes como Mackenyu, Madison Iseman, Nick Stahl e Mark Dacascos também estão presentes.

Segundo o portal, as gravações do longa-metragem dirigido por Tomasz Baginski estão terminando. O filme fala sobre Seiya, um jovem órfão que vê uma força mística despertar dentro dele. Neste momento, ele embarca em uma jornada para conquistar a armadura de Pegasus e escolher seu lado em uma batalha pelo destino de Sienna, uma garota com poderes divinos.

FONTE METROPOLES