Liverpool estabelece recordes individuais e coletivos contra o United

O Liverpool segue embalado e nem mesmo rivais históricos conseguem fazer frente ao Heavy Metal de Jürgen Klopp. O Manchester United sentiu na pele o ritmo dos Reds e do maestro Mohamed Salah.

Agora, o egípcio é o atleta com mais gols marcados diante do United em uma só temporada de Campeonato Inglês, com cinco. Além dos dois tentos na goleada por 4 a 0 desta terça-feira, Salah já havia anotado um hat-trick no massacre por 5 a 0, em pleno Old Trafford, pela nona rodada.

Curiosamente, o antigo recordista também vestia a camisa do Liverpool. Na temporada 1995/96, o ex-atacante Robbie Fowler deixou sua marca quatro vezes contra os Red Devils, sendo dois gols fora de casa e dois em Anfield.

Também coletivamente, o Liverpool colecionou recordes contra o Manchester United. O triunfo por 4 gols a 0 é o maior dos Reds diante dos rivais de Manchester desde a criação da Premier League, na temporada 1992-93.

Para fechar a conta, o Liverpool ainda chegou ao recorde isolado de mais gols de uma equipe diante do United em uma temporada de Premier League, com nove. O City detinha essa marca com os sete gols anotados nas temporadas 2011/12 e 2013/14. O Liverpool assumiu a liderança provisória da Premier League e briga pelo título nos quatro campeonatos que disputa na temporada. Fôlego é algo que não parece faltar ao Heavy Metal de Jürgen Klopp.

Texto retirado de ogol.com.br