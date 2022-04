Liverpool garante renovação com Jürgen Klopp até 2026

O Liverpool concretizou, nesta quinta-feira (28), a renovação de contrato do técnico Jürgen Klopp. O alemão de 54 anos, que tinha contrato até 2024, assinou novo acordo válido até 2026.

“Há muitas palavras que eu poderia usar para descrever como me sinto com essa notícia… Entusiasmado, humildade, abençoado e privilegiado seriam um bom começo. Há muitos motivos para amar esse lugar. Eu sabia antes de chegar aqui, conheci ainda melhor quando cheguei e agora sei mais do que nunca”, declarou Klopp em entrevista ao site oficial do Liverpool.

Klopp já soma 371 partidas à frente dos Reds, com 228 vitórias, 83 empates e 59 derrotas. No currículo, um título da Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Mundial de Clubes, além da Copa da Liga Inglesa e a Supercopa Europeia.

No comando do Liverpool desde a temporada 2015/16, Klopp pode completar mais de uma década como treinador dos Reds e foi peça fundamental na reconstrução do clube, que esperou duas décadas para vencer novamente o Campeonato Inglês. <

Texto retirado de ogol.com.br