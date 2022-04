Liverpool mantém pressão sobre City com vitória contra Newcastle

Um gol do meio-campista Naby Keita no primeiro tempo ajudou o Liverpool a garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Newcastle United neste sábado (30), e a equipe de Jürgen Klopp manteve vivas suas esperanças de conquistar o título da Premier League e, provisoriamente, ficou no topo da tabela.

A vitória colocou o Liverpool dois pontos à frente do atual campeão Manchester City, que pode recuperar o primeiro lugar com uma vitória diante do Leeds United mais tarde neste sábado (30). O Newcastle é o nono colocado com 43 pontos.

O Liverpool abriu o placar aos 19 minutos através de Keita, quando ele inteligentemente driblou Martin Dubravka para marcar após jogada com Diogo Jota.

O gol foi recebido com protestos furiosos pelos jogadores do Newcastle, que acharam que James Milner havia cometido falta em Fabian Schar na jogada, mas o VAR validou o gol.

O Liverpool, possivelmente com um olho na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Villarreal na terça-feira, começou sem Mohamed Salah, Fabinho e Trent Alexander-Arnold, mas as ausências raramente foram sentidas.

Fonte: Agência Brasil /Foto: Reuters