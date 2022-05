Liverpool toma susto, mas vira contra o Villarreal para ser finalista da Liga dos Campeões

O Liverpool é o primeiro finalista definido da Uefa Champions League na temporada 2021/22. Para chegar na final, a equipe inglesa precisou se recuperar após um primeiro tempo terrivel e conseguiu uma grande virada para se recuperar e vencer o Villarreal por 3 a 2, fora de casa.

O duelo apresentou um Liverpool completamente distinto. No primeiro tempo sofreu contra um intenso Villarreal, não conseguiu se encontrar em campo e saiu derrotado por 2 a 0, placar que levava o jogo para prorrogação. Já na segunda etapa, os Reds reagiram, sufocaram o adversário e com 30 minutos já tinham virado e sacramentado a classificação.

Com o resultado, o Liverpool chega na final da Champions League, que será disputada no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. O adversário será conhecido na quarta-feira, no jogo de volta entre Manchester City e Real Madrid. Os Reds vão em busca do seu sétimo título europeu.

Liverpool é surpreendido em remontada amarela

A postura do Villarreal começou completamente diferente nesta segunda partida, com mais participação no ataque. Foi assim que aos 3, o time espanhol já colocou fogo no confronto, quando Estupiñan mandou para a área, Capoue ajeitou e Boulaye Dia só empurrou para as redes e abriu o placar. No começo de jogo intenso, o Liverpool não conseguiu se impor como de costume e abusou dos erros de passes.

O Villarreal seguiu melhor e teve nova boa chance aos 16, com Dani Parejo, que ficou com a sobra na meia-lua, bateu de esquerda e mandou ao lado do gol. Aos 15, o Liverpool apareceu bem pela primeira vez, quando a marcação alta deu resultado e Thiago Alcântara acertou o travessão em bonito chute colocado e de primeira. Ainda assim, os espanhóis mostraram que poderiam lutar pela classificação.

Foi o Villarreal a ficar mais presente no campo de ataque e o Liverpool precisou aumentar a concentração para não cometer erros fatais. Aos 24, os Reds chegaram bem no contra-ataque, mas o juiz parou a jogada por falta de Salah no goleiro. Os minutos foram passando e apesar de bastante intensa, a partida passou a contar com menos chances claras de gol, já que as equipes também erraram bastante na construção ofensiva.

A pressão voltou a ser intensificada e aos 39, o Villarreal reclamou muito de pênalti após Lo Celso cair na área em disputa com Alisson. Mas a não marcação da penalidade não fez falta, já que logo aos 41, Capoue ganhou de Robertson, cruzou com perfeição e Coquelin subiu muito bem contra Arnold – que só observou – para fazer o segundo, deixar tudo igual no agregado e fazer explodir a torcida do Submarino Amarelo no La Cerámica.

Nada feito, o Liverpool que está na final

A mudança de postura aconteceu na volta do segundo tempo e o Liverpool ficou com a bola em uma partida que passou a acontecer somente no seu campo de ataque. Luís Diaz, que entrou no intervalo, foi bastante acionado e a atuação dos Reds melhorou. Aos 10, o time inglês conseguiu uma ótima chance, quando Arnold arriscou de muito longe, a bola desviou no meio do caminho e carimbou o travessão. Thiago também finalizou pouco depois, mas sem dificultar tanto para a defesa de Rulli.

O Liverpool conseguiu trocar passes pela primeira vez no jogo e encontrar espaços no ataque. Luis Díaz teve uma grande chance aos 13, mas livre na área, decidiu tentar de voleio e pegou mal. A retomada de um bom nível de atuação dos Reds deu resultado aos 17, quando após longa troca de passes, Fabinho apareceu livre pelo lado direito da área e aproveitou assistência de Salah e falha de Rulli para marcar o gol que deu novamente a classificação ao clube inglês.

Luís Diaz, que entrou bem no segundo tempo, quase empatou com o que seria um golaço aos 20, quando passou por dois marcadores dentro da área, bateu colocado e a bola passou rente à trave. Então o colombiano foi mesmo o cara da igualdade. Aos 25, em mais um espaço encontrado pela direita, Arnold mandou um cruzamento perfeito para a área e Diaz cabeceou entre as pernas de Rulli. 2 a 2.

O Liverpool tomou conta do jogo e colocou um balde de água fria na torcida e na equipe do Villarreal. A virada aconteceu aos 29, de maneira insutida, quando após lançamento longo, Rulli saiu mal do gol, perdeu para Mané, que ainda driblou Parejo e empurrou para o gol vazio. O quarto gol quase saiu aos 35, mas Rulli foi bem pela primeira vez e defendeu com os pés um chute à queima-roupa de Curtis Jones.

Com o terceiro gol, a partida esteve resolvida e o Liverpool que ficou mais perto de voltar a marcar, com um enorme domínio. O valente Villarreal ainda ficou com um jogador a menos, quando Capoue recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O restante dos minutos foram bem protocolares e o favorito Liverpool confirmou a sua classificação. O primeiro finalista da Champions League.

