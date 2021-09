Lívia Andrade polemiza ao comparecer em teste de DNA do filho de Pétala Barreiros

Atriz ficou ao lado de fora do laboratório aguardando o namorado, o empresário Marcos Araújo

A atriz e apresentadora Lívia Andrade está sendo criticada nas redes sociais por acompanhar o namorado, Marcos Araújo, em um teste de DNA que ele solicitou em processo de reconhecimento de paternidade. O empresário, que é dono da AudioMix, tem dúvidas de que Lucas, de 9 meses, fruto do seu relacionamento com a influenciadora digital Pétala Barreiros, é seu filho biológico. O teste aconteceu nesta terça-feira, 21, e um vídeo em que Lívia aparece do lado de fora do laboratório junto com um segurança viralizou nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Yanka Barreiros, irmã de Pétala, foi quem gravou o vídeo em que a influenciadora chega com o filho para fazer o teste e a apresentadora aparece na porta do laboratório. “A gente veio aqui hoje fazer o DNA do Luquinhas e olha a presença ilustre. Que linda, veio toda arrumada”, provocou. Lívia então falou: “Bom dia! Tudo bem?”. Yanka respondeu “bom dia” e fez um coraçãozinho com a mão.

“Eu achei que já tinha visto tudo, mas essa sinceramente foi a pior. O macho escroto, além de pedir exame de DNA do filho mais novo de Pétala, ele foi capaz de levar seguranças armados para o local. Pior foi a Lívia Andrade, uma mulher prestar um papelão desse, que vergonha”, comentou uma seguidora. “Gente, acabou com meu dia ver a Lívia Andrade se prestando ao papel de ficar na porta do laboratório em que a Pétala foi fazer o exame de DNA do filho. Eu não sei o que chega a ser pior nisso tudo… que Deus abençoe a saúde mental da Pétala”, comentou outra. “Se um homem reluta para pagar pensão, fala mal ou faz chacota da ex, quem vai me garantir que a próxima não será eu a passar por isso? Olha a lei do retorno, dona Lívia Andrade”, acrescentou mais uma. Pétala conheceu Marcos em uma balada e, na época, tinha apenas 14 anos. Eles começaram a se relacionar e a influenciadora logo engravidou do seu primeiro filho, Lorenzo. O relacionamento durou até março de 2020 e, após a separação, Pétala acusou Marcos de agressão e também de traição.

Fonte Jovem Pan