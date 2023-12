Lívian Aragão é criticada por discurso em vídeo motivacional

Lívian Aragão usou seu perfil no Instagram neste sábado (16) e na noite de sexta-feira (15) para responder as críticas que recebeu nos últimos dias, após um trecho de uma palestra feita por ela sobre produtividade viralizar nas redes sociais. Ela também retirou o vídeo de seu feed no Instagram.

A atriz e filha de Renato Aragão afirmou que tem “plena consciência” de seus privilégios, e que jamais teve “a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades”. Ela também ressaltou que o público-alvo da palestra eram “pessoas que queriam aprender a ser produtivas e não estavam conseguindo, mesmo tendo privilégios”.

– Eu postei num intuito, achando que eu poderia ajudar e me comunicar com as pessoas, mas fui falha na minha comunicação de entender que aquilo foi um recorte muito específico, de uma palestra muito específica. Quando postei, deu a ideia de que eu estava generalizando. Jamais tive o intuito de desmerecer ou ofender alguém, mas fui muito infeliz na forma como editei esse vídeo – afirmou, em story.

Ela ainda se referiu ao trecho do vídeo como um “post mal editado, tirado de contexto e que eu mesma postei”.

– Fiquei muito triste com os comentários que eu li. De pessoas que não me conhecem e ficaram me conhecendo por um corte que foi mal editado, mal postado. A falha foi minha, mas repercutiu muito, de uma forma que jamais imaginaria. Eu errei, mesmo. Peço desculpas a quem eu ofendi – continuou.

O VÍDEO POLÊMICO

No vídeo original, publicado por ela mesma no Instagram, em 5 de dezembro, Lívian comenta:

– Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, é como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?

Mais recentemente, o material circulou também em outros perfis, e as críticas surgiram após alguns usuários de redes sociais apontarem que Lívian não estaria levando em consideração privilégios e outras questões sociais em sua fala.

– Viralizou um corte da minha palestra sobre produtividade de uma forma negativa nesses últimos dias. É importantíssimo levarmos em consideração o fato de que esse vídeo é apenas um corte, um fragmento, de uma palestra com um contexto muito maior – escreveu Lívian Aragão logo após estourar a polêmica.

– Tenho plena consciência dos meus privilégios. Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar, e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver. Meu intuito da palestra era mostrar que todos nós temos, sim, 24 horas nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva – completou a filha de Renato Aragão.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Francisco Cepeda / AgNews