Livro destaca a importância da diversidade entre povos africanos e Belém

O livro “Meu Verbo Cultura” do jurista, político, escritor, poeta e músico de cabo verde, Mário Lúcio Sousa demostra a relação dos povos do continente africano e o município de Belém. O lançamento da obra foi realizado neste último sábado (11) no Teatro Estação Gasômetro, no parque da residência, em Belém.

O livro que teve a primeira parte lançada em 2016 pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), agora está na sua segunda edição do projeto na qual recebeu recursos de emenda parlamentar do prefeito Edmilson Rodrigues, desde de sua antiga gestão como deputado federal, o que proporcionou o lançamento pela editora do Instituto De Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal Do Pará (UFPA) sendo parte do projeto de extensão da faculdade de turismo (Factur) e intercambio entra a capital paraense e cabo verde, noroeste do continente africano.

O livro retrata o manifesto de amor aos povos, á cultura e ao turismo, como possibilidade de expressão do reconhecimento de diversas manifestações populares. Ninguém pode conhecer o outro se não dedicar em saber que o outro pensa, e isso é fundamental para exercer da cidadania e solidariedade, pontuou Mário Lúcio.

“Exercitar a empatia, principalmente para o momento político do Brasil”, assim destaca o professor e coordenador do projeto de Intercâmbio (Belém-Cabo Verde) da UFPA, Paulo Pinto, que enalteceu as qualidades do autor. “Ele é de um extremo poder, por isso, o trouxemos. Nos faz refletir e ir ao encontro do outro”.

A prefeitura de Belém tem várias parcerias com as instituições acadêmicas, que fortalece o turismo, economia, entre outros. São povos com vastas quantidade de línguas, religiões, tribos e costumes distintos, na qual tem um papel importante na formação da identidade cultural no Brasil.

Foto: João Gomes