Livro sobre autismo e outros temas será lançado na próxima semana na sede da OAB

Na próxima semana será lançada na posse da Comissão de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, o livro “Autismo: legislação, jurisprudência e politicas públicas”, os exemplares foram entregues por representantes da Imprensa Oficial do Estado.

A obra é composta por 14 artigos produzidos em 2021 pelos membros da Comissão Federal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, e será lançada no próximo dia 8, ás 17h, na sede da ordem dos Advogados do brasil (OAB).

O livro aborda assuntos como interação entre genética e fatores ambiental no TEA (Transtorno do Espectro Autista), direitos ao tratamento multidisciplinar especializado custeado pelo Sistema único de Saúde, a visão neurológica do autismo e o papel da intervenção mediada por pais e cuidadores, autismo, canabidiol e direito, além de uma entrevista com um advogado autista.

A obra foi pensada para ser um instrumento aos operadores de direito no Brasil, como Juízes, defensores públicos e advogados, que precisam ter esse conhecimento técnico a respeito do autismo.

De acordo com informações do presidente da Ioepa, Aroldo Carneiro, o livro também poderá ser relançado no estande da Ioepa na próxima edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, prevista para o dia 27 de agosto a 4 de setembro, em Belém.

Foto: Divulgação