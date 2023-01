Lixão na BR-316, em Benevides, incomoda população

Um novo lixão está se instalando na Região Metropolitana de Belém, agora, no município de Benevides. O município, que tem uma das águas mais limpas e puras da região de Belém, pode perder tal status, afinal, nesse final de semana, quem se dirigia para Mosqueiro, Salinas ou outros pontos do Estado, dizia não suportar o mau cheiro advindo de um lixão que começou a se formar nas margens da Rodovia BR-316, altura do Km 23, quase em frente à fábrica da cerveja Heineken.



Ali há lixo orgânico, móveis velhos, pedaços de geladeira, animais mortos, restos de matadouros de gado, restos de frango, que ajuntam cachorros e ratos.



Segundo as informações obtidas pela reportagem, não é de hoje que acontece esse problema naquele trecho, fato que já foi levado ao conhecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Benevides que, no entanto, até o momento, não tomou nenhuma providência para resolver a situação e os abusos ali cometidos, já que não coibe e não fiscaliza o que está acontecendo.



Imagens: Reprodução/Ronabar