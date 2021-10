Lixo e pichações “enfeitam” belos logradouros públicos da cidade

Belém é uma cidade linda, que experimenta um surto desenvolvimentista a exemplo do que aconteceu no final do século XIX, com a Belle Epoque. No entanto, certos hábitos não mudaram. A cidade continua com problemas de sujeira, prédios pichados, monumentos destruídos.

As opiniões se dividem com relação à limpeza na cidade. Há pessoas que acusam o serviço público de não cumprir corretamente sua missão. Outras acusam parte da população que não se preocupa com a educação ambiental e, também, há aquelas que dizem que pagam seus impostos e que, por isso, cabe ao governo municipal mandar limpar, capinar, recolher o lixo.



A Prefeitura Municipal de Belém sempre teve suas equipes de limpeza pública e empresas contratadas para fazer a coleta de lixo comum e de lixo seletivo, que serve para reciclagem. No entanto, o certo mesmo é que, cada cidadão, tem o direito de ter uma cidade limpa e o dever de fazer sua parte no sentido de conservá-la limpa. É lei e é elementar. Cada um deve fazer a sua parte.



Por exemplo: semanalmente passa um carro para coletar nas ruas de Belém aquele lixo que as pessoas precisam descartar, como móveis velhos e quebrados, detritos das limpezas de casas e quintais, galhos de árvores podadas e uma infinidade de coisas. Há, ainda, a coleta seletiva e a coleta geral de lixo diariamente nas ruas da cidade, coleta esta feita, em geral, à noite e madrugada.

O problema são as pessoas sem educação, aquelas que não se importam com a cidade e descartam tudo quanto não presta em qualquer lugar. E são aos milhares.



Recentemente, a Prefeitura Municipal de Belém entregou para a população, as praças Largo das Mercês e Dom Pedro II, ambas no centro histórico da capital paraense. A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, percorrendo esses logradouros, encontrou um cenário imundo, triste. No meio da beleza arquitetônica do Complexo das Mercês, lixo espalhado por toda parte, descartado por quem não tem compromisso nem consciência de uma cidade limpa e sadia, nem com a conservação do local que foi construído com o dinheiro de seu próprio imposto.

Cada vez que um monumento é destruído e tem de ser refeito, logicamente, outras coisas importantes deixam de ser feitas. Esta é a lógica.

Não distante dali, no Espaço Palmeira, a situação está periclitante. O local foi preparado para receber os camelôs do centro de Belém, mas eles rejeitaram o local; poucos comerciantes ali trabalham. O local está sujo, abandonado, fedendo a urina e fezes, propício para ajuntamento de insetos e também de marginais que planejam toda sorte de crime na área do centro comercial de Belém.

Por fim, vários pontos da cidade estão nestas condições, todos esperando pelo poder público, mas parte da população apenas nessa espera, sem mover uma palha para melhorar a situação.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar