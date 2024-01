Lixo eletrônico: Prefeitura de Belém promove coleta itinerante nesta sexta

Nesta sexta-feira (19), a Praça da República, será cenário para à campanha de arrecadação de lixo eletrônico, a iniciativa é da prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com o Instituto Descarte Correto.

A campanha de arrecadação de lixo eletrônico tem como objetivo conscientizar a população sobre os perigos do lixo eletrônico e a importância de descartá-lo de forma correta. A ação aconte erá na Avenida da Paz esquina com Assis de Vasconcelos, ao lado do Teatro da Paz. O ponto de descarte funcionará das 09h às 14h.

As pessoas que quiserem participar da campanha devem comparecer na Praça da República onde serão recebidos materiais como computadores, celulares, televisores, eletrodomésticos, aparelhos de som, baterias e pilhas.

A Semma disponibiliza dois pontos permanentes de coleta de lixo eletrônico em Belém, além da campanha itinerante. O primeiro ponto fica no Horto Municipal, na Rua dos Mundurucus. O segundo ponto fica no galpão do Instituto Descarte Correto, na Avenida João Paulo II, nº 1134.

Serviço

Campanha de arrecadação de lixo eletrônico

Data: 19/01/24

Horário: de 09h às 14h

Foto Ilustração Reprodução: semma.belem