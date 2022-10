Liz Truss se demite após 45 dias à frente do governo britânico

Aprimeira-ministra britânica, Liz Truss, acaba de renunciar ao cargo, apenas 45 dias após ter sido eleita líder do Partido Conservador.

O anúncio foi feito pela própria à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres, onde acrescentou que apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III, pondo fim a um governo que estava em funções há cerca de seis semanas.

Truss adiantou que o sucessor será encontrado até ao fim da próxima semana.

Liz Truss sucedeu a Boris Johnson como primeira-ministra a 6 de setembro, depois de derrotar Rishi Sunak na disputa pela liderança do Partido Conservador.

Vários deputados do Partido Conservador já tinham manifestado publicamente o desejo que Truss se demitisse, na sequência da instabilidade no Governo e relatos de confusão e coação física numa votação no parlamento na quarta-feira.

Segundo a estação Sky News, pelo menos 14 deputados entre os 357 do Partido Conservador indicaram publicamente querer a demissão de Truss.

Fonte: Noticias ao Minuto