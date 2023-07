Localizados os corpos das duas vítimas que faltavam do naufrágio no rio Guamá

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado resgatou na manhã desta terça-feira, 11, possivelmente, os corpos de Natalino Pantoja, de 77 anos, e Paulo Bittencourt, de 31 anos, vítimas do naufrágio ocorrido no começo da noite de anteontem, domingo, 09, no Rio Guamá, quando uma família inteira voltava de um domingo de lazer em um sítio na ilha do Combu, em Belém. O idoso era o dono e piloto da embarcação de pequeno porte que afundou durante forte temporal na travessia. Ao todo, três pessoas foram tragadas pelas águas e um bebê, que ficou sufocado, morreu em um hospital na capital paraense.

Os corpos ora localizados estavam a 200 metros um do outro, na ilha das Onças, no município de Barcarena, e foram avistados por ribeirinhos que acionaram as autoridades. Os bombeiros resgataram as vítimas, já em adiantado estado de decomposição, por volta das 7h15. Os corpos foram trazidos a Belém e removidos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Enquanto isso, a família faz o velório, nesta manhã, do bebê que morreu ainda na noite de domingo, no hospital.

Segundo as informações no porto de Belém, os laudos todos serão anexados aos inquéritos da Marinha e da Polícia Civil que investigam as causas do naufrágio. A princípio, as informações são de que a embarcação e o piloto não estavam registrados junto à Capitania dos Portos do Pará e Amapá, órgão da Marinha do Brasil encarregado de fiscalizar o tráfego fluvial e marítimo na região. Entretanto, os fatos serão esclarecidos devidamente no decorrer do inquérito que apura as responsabilidades.

Sobreviventes contaram, inicialmente, que eles atravessavam de volta quando despencou forte temporal, a embarcação começou a “fazer água” e afundou. Com a tragédia de domingo, já se somam, só em Belém, cinco mortes neste começo de Veraneio 2023 na Grande Belém. O primeiro caso foi de um homem que morreu afogado na Praia Grande, em Outeiro.

Imagem: Divulgação/CBM-PA