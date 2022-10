Loja em shopping de Belém é denunciada por venda casada de celulares e carregadores

Uma loja da Apple, localizada no Shopping do centro de Belém, foi fiscalizada pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). A ação que foi realizada nesta última quinta-feira (20) tinha como objetivo apurar a comercialização de celulares sem os carregadores de bateria, prática considerada infração pelos órgãos de defesa do consumidor.

Segundo o coordenador de fiscalização, Rodrigo Moura, foi constatado a venda casada do produto, a empresa foi autuada com um auto de infração e sanções administrativas previstas no Código de proteção e Defesa do Consumidor. No momento da fiscalização, o estabelecimento comercial iniciava a venda do modelo iphone 14.

A loja da Apple será notificada pelo Procon Pará nos próximos dias sobre a venda casada de celulares e carregadores. A fiscalização atende a uma determinação da Secretaria Nacional do Consumidor que publicou, no Diário Oficial da União da última quinta-feira, 20, um despacho orientando todos os Procons estaduais a efetuarem a fiscalização.

No documento diz, “a prática da empresa de retirar os carregadores das embalagens dos smartphones comercializados é veementemente repudiada pelos órgãos e entidades de defesa do consumidor atuantes em território nacional”. O documento determina também “a imediata suspensão, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97, do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria”.

Denúncia

A prática abusiva deve ser denunciada pelo consumidor quando for venda casada ao Procon Pará, por meio do disque 151 ou pelo fone (91) 3073-2827, e ainda pelo e-mail proconatend@procon.pa.gov.br. Ou comparecer pessoalmente no órgão diretamente na sede, na na Travessa Lomas Ventinas, 1.150, no bairro da Pedreira, ou às Estações Cidadania dos shoppings Pátio Belém e Bosque Grão-Pará.

O Código de Defesa do Consumidor considera a venda casada uma prática abusiva e proíbe, expressamente, sua ocorrência, considerando a conduta como infração à ordem econômica, com previsão de multas às empresas denunciadas. Outro modo de oferecer venda casada é garantir a aquisição de um bem ou serviço condicionando à aquisição de outro produto.

Foto: Divulgação