Lojas Americanas oferece oportunidades para profissionais no estado do Pará

Lojas americanas abriu inscrição para vagas de trabalho nos programas de estudantes, recém-formados e para os demais profissionais, nos programas supervisor do varejo e estágio em loja.

São 500 vagas sendo ofertadas em todo o Brasil, só no estado do Pará são mais de 65 lojas espalhadas nos municípios, as inscrições estarão disponíveis até o dia 30 de setembro.

Os interessados em participar do processo de seleção devem estar cursando graduação, ou estar formado pelo menos a 2 anos. Para se candidatar as vagas disponível acesse o site: https://carreiras.americanas.com/

Foto: cidadeembudasartes