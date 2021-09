Lojista é presa sob suspeita de mandar matar concorrente

Um homem identificado como Valdecir Inácio Felizeno foi executado por dois homens em uma motocicleta ontem, no bairro Pixotinho, no município de Novo Progresso, na região do oeste paraense. A dupla criminosa foi identificada como Ivone Marques e Edney Junior da Costa, que teriam realizado o crime a mando de uma mulher, identificada apenas como Juliana, que tinha a vítima como concorrente de sua loja no município.

Segundo informações, a lojista teria se desentendido com a vítima porque ele teria aberto uma loja ao lado da dela. Por conta disso, contratou os dois pistoleiros para realizar o crime.

A polícia foi acionada e os dois criminosos, bem como a suspeita de ser mandante do crime, foram localizados e presos, estando à disposição da justiça na delegacia do município. Com a dupla foi apreendida uma pistola pt 380 com cinco munições intactas e duas deflagradas.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime e ajudaram a polícia. Nas imagens é possível ver que eles passam pela vítima e, quando ela está de costas, um deles dispara vários tiros, sem chances de reação.

Veja as imagens:

FONTE VER O FATO