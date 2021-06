Loki: série da Marvel enfatiza importância do roubo do Tesseract

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Além de apresentar ao público o que teria acontecido ao Deus da Trapaça depois do roubo do Tesseract em Vingadores: Ultimato, o primeiro episódio da série Loki, do Disney+, também foi capaz de trazer uma nova perspectiva sobre o tempo.

Nesse sentido, a produção destaca a importância de determinados eventos que já estavam destinadas a ocorrer em uma ordem natural de movimentos.

Em um ponto da narrativa, Loki (Tom Hiddleston) descobre que há coisas que precisam acontecer na Linha do Tempo Sagrada, e quando essa ordem é atrapalhada, a Autoridade de Variância Temporal deve agir. É interessante notar também como algumas ações do anti-herói ocorreram ao longo dos filmes do MCU.

Entretanto, o intitulado “Glorious Purpose” vai além. Para se esquivar de suas principais acusações na TVA, Loki articula-se para dizer que os crimes temporais teriam sido cometidos pelos Vingadores. Ele argumenta que havia visto a presença de dois Tony Starks no mesmo campo e que essa interferência é o que teria causado todos os problemas na Linha do Tempo Sagrada.

Nesse momento, Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) explica que até mesmo a fuga facilitada do personagem, por meio do Tesseract, deveria acontecer em uma ordem natural das coisas.

Saiba mais sobre a relação de Loki com Vingadores: Ultimato

Com as informações fornecidas pelo episódio de estreia da nova série da Marvel, algumas questões de Vingadores: Ultimato podem ser explicadas de uma maneira ainda mais clara. Além daquilo que Loki realiza ser considerado canônico, as investidas dos heróis do grupo, mesmo quando elas envolvem mexer com as regras de viagem no tempo, também poderiam ser.

Mobius (Owen Wilson) ainda explica, no decorrer do primeiro episódio da produção, que a maioria dos heróis estão destinados a combater os vilões colocados em seus respectivos caminhos, de qualquer maneira.

Nesse sentido, há um problema muito grande nas mãos de Loki, que, de certa forma, se apresenta como uma grande ameaça aos Vingadores. Será que ele finalmente vai conseguir desafiar a hegemonia da TVA?

Estamos ansiosos para ver tudo isso!

