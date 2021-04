Lollapalooza anuncia novas datas para março de 2022

A produção do Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira (28/4), novas datas para o evento. A nona edição do festival, que antes da pandemia de Covid-19 ocorreria em abril de 2020, foi adiada para dezembro do mesmo ano e, novamente, remarcado para setembro de 2021. A nova previsão é que ele ocorra nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022.

Segundo o comunicado postado nas redes sociais do festival, os ingressos adquiridos para 2020 ainda serão válidos, com a possibilidade de trocar o dia já comprado (trocar uma pulseira de sexta-feira por uma de domingo, por exemplo). O Line-up, porém, ainda não foi divulgado.

“Nossa missão sempre foi e sempre será criar dias e noites incríveis para vocês, apaixonados por música. Momentos que arrepiam, que inspiram, que apaixonam, e que nunca saem da memória. Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam”, afirmou a produção.

“É ma decisão difícil, mas sabemos que é a escolha responsável para os nossos fãs, artistas, equipe, parceiros e toda a comunidade que rodeia o Lollapalooza BrasilVamos voltar mais fortes do que nunca em março de 2022 para um Lollapalooza histórico. Mal podemos esperar para encontrar vocês todos nos Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no ano que vem”, completou o texto.

Por enquanto, as edições do Chile e da Argentina seguem confirmadas para os dias 26 a 28 de novembro deste ano.