A partir das 19h desta terça-feira (19), a equipe do Londrina e a equipe do Sampaio Corrêa, entram em campo para o duelo da 19ª rodada da Série B do Brasileiro, a partida vai acontecer no Estádio do Café, no Paraná.

Atualmente o Londrina está na 10ª colocação com 23 pontos, em seu último duelo foi contra o ituano, a partida terminou empatada com zero a zero. O objetivo é vencer em casa e se aproximar das primeiras colocações.

Já o seu adversário, Sampaio Corrêa chega no duelo com um gás a mais, depois de ter vencido o Vasco por 3 a 1 na última rodada do Brasileiro da Série B.

A partida de logo mais contará com a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação