Look de Deborah Secco usado em programa da Copa gera polêmica

A atriz Deborah Secco será comentarista da Globo na cobertura da Copa do Mundo. A primeira participação dela, porém, foi marcada por uma grande polêmica envolvendo o look escolhido.

Ao participar do programa Tá na Copa, do SporTV, a artista apareceu com uma camisa cropped e calça de cintura baixa com a calcinha à mostra.

Deborah publicou a imagem do figurino escolhido em suas redes sociais e foi bastante criticada.

– Meu Deus! Que figurino é esse? Nada a ver com a ocasião. Desculpa, mas estamos em Copa do Mundo e não em desfile de Carnaval – escreveu um usuário do Instagram.

– Sou fã da Deborah, mas não gostei da roupa. Ela não precisa se expor dessa forma. É linda, talentosa, inteligente e sozinha fala mais do que a roupa que veste – disse outro internauta.

– Acho que está confundindo futebol com outra coisa – criticou outro usuário.

– Nossa precisa chamar atenção desse jeito? É um programa ou um desfile? A roupa pra ocasião muito vulgar – escreveu uma mulher.

Amigos da atriz, como Pabllo Vittar, Mônica Salgado, Talita Galhardo, Sabrina Sato, entre outros elogiaram o corpo da atriz.

