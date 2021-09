Lore Improta e Leo Santana mostram o rostinho de Liz a primeira filha do casal

Lore Improta e Leo Santana estão radiantes com a chegada de Liz, a primeira filha do casal, que nasceu às 8h36 deste domingo (26/9), em Salvador. A coluna recebeu as primeiras fotos da bebê, tiradas logo após o nascimento, sendo beijada pela mamãe e pelo papai, que ficaram visivelmente emocionados ao tocá-la pela primeira vez. Liz nasceu saudável, de parto normal, pesando 2,8 kg e medindo 48 cm.

“Não tem como conseguir explicar o que estou sentindo agora. Estou em êxtase! O meu maior sonho se realizou. Minha filha é perfeita e cheia de saúde. Só tenho a agradecer a Deus, meu marido, família, amigos, fãs por todo suporte e carinho conosco”, disse Lore.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Sonhei tanto com esse momento… Imaginei cada detalhe, ensaiei em meus pensamentos todos os passos, mas foi muito melhor e muito mais emocionante do que eu poderia imaginar. Ver a minha filha chegar ao mundo e segurá-la em meus braços foi a melhor sensação que eu já senti na vida! Minha pequena Liz é linda e o meu mundo agora é só amor!”, comemorou Leo;

Fonte: Metrópoles