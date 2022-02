Lu do Magalu é primeira influenciadora 3D brasileira a estampar uma capa de revista

Quem nunca ouviu em alguma plataforma: ‘Oi, eu sou a Lu do Magalu’? A influenciadora digital do Magazine Luiza é um case de sucesso de como uma empresa pode se comunicar com o público. Além disso, a personagem alcançou outro fato de sucesso: é a primeira influenciadora 3D brasileira que estampa uma capa de revista.

A reportagem da famosa revista Vogue Brasil fala sobre a parceria do Magalu com o Nordestesse, que reúne 18 marcas nordestinas com produção autoral e também artesanal. O projeto promove o trabalho dos empreendedores dos nove estados da região.

A parceria foi idealizada pela jornalista Daniela Falcão e busca dar foco ao design autoral da região. Tanto que os produtos chegam ao marketplace da marca como uma estratégia do Magalu de avançar no processo de digitalização de pequenos negócios no país.

“Na vertical de moda, uma de nossas frentes de atuação é a atração de novos vendedores. O Nordestesse tem a intenção de trazer novos varejistas para vender na nossa plataforma”, contou Silvia Machado, que atua como diretora-executiva de moda e beleza do Magalu.

Segundo ela, a moda ajuda na digitalização do varejo brasileiro de uma forma eficiente: “A quase totalidade dos pequenos varejistas de moda é analógica e temos a oportunidade de ajudá-los a entrar no mundo do e-commerce.”

Além disso, com tal propósito, o gerente sênior de redes sociais do Magalu, Pedro Alvim disse que a iniciativa dá gás para construir mensagens importantes. “A presença inédita da Lu na capa da Vogue, vestindo peças do Nordestesse, ajuda a valorizar a produção regional e a consolidar a personagem como ícone fashion”, destacou sobre a parceria.

Confira a Lu do Magalu na capa da revista Vogue Brasil:

Lu na capa da revista Vogue (Imagem: Divulgação/Magalu)

Fonte: Olhar Digital