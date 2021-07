Luan Santana decide trocar letra de Morena por nome de fã: entenda

O cantor Luan Santana pegou os fãs de surpresa, nesta terça-feira (6/7), com um desafio inesperado. Em uma série de vídeos publicados na função Storie, de seu perfil no Instagram, o artista prometeu trocar a letra de Morena — hit com mais de 30 milhões de views no YouTube —, pelo nome do amor da vida de um dos fãs.

“Quem é a morena da sua vida? ou o moreno da sua vida? Quem te tira o sono? Quem não sai da sua cabeça por nada? Me enviei sugestões de nomes, que eu vou trocar a letra de Morena pelo nome que você me enviar”, começou Luan. “Comenta aí que eu vou olhar todas as sugestões que vocês me enviarem. Quem é a pessoa que você não consegue esquecer mais”, concluiu Luan.

Logo após a divulgação do vídeo, Luan mostrou os primeiros presenteados com uma versão exclusiva de Morena.

Veja o vídeo